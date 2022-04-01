Через це у Великій Британії вважають, що Україна може отримати невигідні для себе умови.

Важливо Київ все ще пребуває в небезпеці, – Пентагон

Видання The Times пише, що США, Франція і Німеччина підштовхнуть Україну піти на значні поступки, щоб врегулювати конфлікт. Саме тому у британському уряді вважають, що союзники "занадто прагнуть" укласти мирну угоду.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що в останній розмові глава уряду Британії Борис Джонсон закликав президента Володимира Зеленського не відступати.

Цікаве відео: Путін відкладає свої плани не просто так, – експрем’єр Гончарук