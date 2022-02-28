Британия, как и ЕС, ввела санкции против Центробанка России

В понедельник 28 февраля правительство Великобритании объявило о намерениях принять дополнительные ограничительные экономические против России из-за вторжения в Украину.

Следом за ЕС и рядом предыдущих санкций, Великобритания решила ввести санкции против Центрального банка Российской Федерации.

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Канцлер казначейства по согласованию с главой Банка Англии объявил о намерении правительства Великобритании принять дальнейшие ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России в Украину.

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Британское правительство не хочет допустить использование Россией своих валютных резервов в Центробанке, ведь таким образом страна-агрессор может подорвать действие введенных ранее санкций и поддерживать российский рубль.

Правительство Великобритании немедленно предпримет все необходимые шаги для введения в действие ограничений, запрещающих любым физическим или юридическим лицам Великобритании совершать финансовые операции с участием Центрального Банка России, Российского фонда национального благосостояния и Министерства финансов Российской Федерации,

– говорится в сообщении.

В Британии добавили, что это не последние санкции для страны-агрессора на этой неделе.