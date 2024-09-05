Британия и США согласились на санкции против руководителя "Росатома", – ОП

Великобритания и Соединенные Штаты решили ввести санкции против Алексея Лихачева, главы "Росатома". Эти меры направлены на ограничение поставок российского ядерного топлива.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, информирует 24 Канал.

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США будут сокращать поставки российского ядерного топлива

Некоторые страны, в частности Великобритания и США, санкционировали некоторых из ключевых руководителей "Росатома", а именно руководителя правления Лихачева,

– рассказал Власюк.

Уполномоченный по санкционной политике отметил, что этого шага недостаточно, и Украина продолжит работу в этом направлении.

В частности это касается плоскости поставки российского ядерного топлива. По словам Власюка, Конгресс США уже принял для себя, что постепенно США будут сокращать его поставки.

Обратите внимание! В 2023 году российские СМИ распространяли информацию о том, что выручка "Росатома" за 2022 год превысила 1,7 триллиона рублей, а прибыль выросла на треть по сравнению с 2021 годом. Также в Bloomberg ранее отмечали, что продажи российского ядерного топлива и технологий за рубежом в 2022 году не упали, а выросли более чем на 20%.

"С другими странами также общаемся на эту тему. Думаю, что в Европарламенте есть существенный запрос на уменьшение энергозависимости ЕС от российского ядерного топлива, хотя бы постепенно", – отметил он.

Власюк отметил, что сейчас наблюдается движение, но "все происходит не так быстро, как хотелось бы".