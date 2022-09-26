Британия стала первой страной, которая ввела антироссийские санкции после "референдумов"

Великобритания ввела очередные санкции против россии. Они стали ответом на проведение страной-агрессором референдумов на временно оккупированных территориях Украины.

О введении новых санкций объявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли.

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Он подчеркнул, что Британия никогда не признает результаты фиктивных референдумов, проведенных под дулом пистолета.

Мы никогда не признаем их результат. Они соответствуют четкой схеме насилия, запугивания, пыток и принудительных депортаций на захваченных россией территориях Украины,

– подчеркнул Клеверли.

По его словам, санкции Британии "направлены против тех, кто стоит за этими фиктивными голосованиями, а также против лиц, продолжающих поддерживать агрессивную войну российского режима".

Кто попал под ограничение

Лондон внес в санкционные списки 33 чиновника и коллаборационистов, которые находятся во временно оккупированных регионах Украины, в частности:

главу "правительства Херсона" сергея елисеева,

"министра образования и науки" квазиреспублики "лнр" ивана кусова,

главу "правительства Запорожья" евгения балицкого,

заместителя псевдо главы "днр" евгения солнцева.

Также под санкции попало агентство IMA Consulting, которое называют "любимым пиар-агентством путина" и которому было поручено руководить публичными кампаниями для продвижения фейковых референдумов. Ограничения затронули и российскую компанию "Госзнак", "известную своей монополией на изготовление "десятков миллионов" государственных документов, в том числе ускоренных паспортов на временно оккупированных территориях Украины".

Кроме того, ограничения были введены против 23 членов совета директоров и правления "Газпромбанка", 16 членов наблюдательного совета и правления "Сбербанка" и его руководства и 10 руководителей "Совкомбанка".

Реакция Офиса Президента

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сказал, что в новый санкционный список попали коллаборанты из Запорожской области и Мариуполя, а также российский "Госзнак", топ-менеджеры "Сбербанка", "Газпромбанка" и "Радкомбанка" и другие.

Добавим, что недавно Соединенные Штаты Америки заявили, что готовы наложить на россию очередной пакет санкций из-за проведения незаконных референдумов.

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