США и Британия объявили масштабную помощь Украине: куда направят средства

Великобритания и США 21 июня объявили о предоставлении Украине финансовой помощи. Украина будет получать помощь в течение следующих трех лет.

Новый пакет помощи от Британии будет включать в себя 3 миллиарда долларов дополнительных гарантий для разблокирования кредитования Всемирного банка и 240 миллионов фунтов стерлингов двусторонней помощи. Об этом сообщил премьер Британии Риши Сунак во время проходящей в Лондоне Конференции по вопросам восстановления Украины, пишет 24 Канал.

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Мы сажаем семена будущего Украины, – Сунак

"Правительство Британии хочет поддержать Украину в последующие годы. В течение следующих трех лет мы предоставим долгосрочные гарантии на 3 миллиарда долларов. Мы хотим усилить инвестиции вместе с экологическими инициативами", – заявил Сунак.

Сунак подчеркнул, что Британия будет "стоять с Украиной столько, сколько потребуется", чтобы выиграть войну и "достичь мира". Он также отметил, что задача западных партнеров Киева "построить платформу для бизнеса", которая является единственным способом должным образом восстановить Украину.

Премьер-министр сказал, что все это "посылает сигнал, что наша поддержка на поле боя и за его пределами не может быть прекращена, и что невероятный дух Украины победит".

Мы сажаем семена будущего Украины. Сегодня мы можем их полить, а со временем украинский народ соберет их урожай,

– сказал он.

США предоставит Украине более 1 миллиарда долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время конференции сообщил, что Америка предоставит Украине 1,3 миллиарда долларов дополнительной помощи.

Сегодня я объявляю, что при поддержке Конгресса Соединенных Штатов мы предоставим более 1,3 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине,

– сказал он.

Помощь от США будет направлена на энергетические и инфраструктурные потребности.

"В то время как Россия продолжает разрушать, мы здесь, чтобы помочь Украине восстановиться – восстановить жизнь, восстановить страну, восстановить ее будущее", – отметил Блинкен.

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