Об этом стало известно в понедельник, 2 мая. Уже известно, какой очередной вклад в победу нашего народа внесет Британия.

Заметьте Долгая поездка, но она того стоила, – посол Великобритании вернулась в Киев.

Предоставят крайне важное оборудование

Эта сумма в пересчете на доллары составляет около 375 миллионов. Большая часть из них поступит в качестве финансовой помощи нашему войску – 200 миллионов фунтов.

Однако также предоставят и очень важное оборудование для электронной борьбы. Предусмотрены в пакете помощи и отправке контрбатарейной радиолокационной системы.

Что такое контрбатарейные радиолокационные станции (РЛС)

Это один из видов техники, без которой невозможна победа ни в одной войне XXI века. Такую технику, прежде всего, выпрямляют для проведения качественной артиллерийской разведки. Поэтому таких систем не бывает слишком много никогда.

Когда враг начинает обстрел, как раз начинается и работа голых РЛС. Они отслеживают траекторию полета снарядов и выдают точные координаты позиций противников. Тогда вражескую технику уже "накрывает" наша артиллерия.

Какую именно систему могут предоставить

Точные модели военной техники, которые партнеры предоставляют Украине, почти никогда не называют. Ведь это может помочь врагу сориентироваться.

Однако самой известной контрбатарейной системой, которой вооружена Британия, является COBRA – COunter Battery RAdar. Ее разработали для армии Германии, а затем начали поставлять трем государствам:

Франции;

Великобритании;

Турции.

Эта станция может вести разведку на расстоянии 40 километров в секторе 90 градусов по азимуту. COBRA может обнаружить 40 огневых позиций врага всего за 2 минуты. При этом 3 – 4 военных могут ее развернуть всего за 10 минут.

Пример COBRA, которая находится в армии Британии / Фото Prime Portal / Dieter Krause

Британия готова поддерживать Украину и дальше

В целом эта страна уже подтвердила, что готова сделать очень многое для победы Украины в этой войне. 27 апреля глава британского МИД сказала, что "Лондон делает все, чтобы обеспечить поражение Путина".

Также 30 апреля премьер Борис Джонсон в очередной раз пообщался с нашим президентом. Он тоже подтвердил Владимиру Зеленскому, что Британия будет способствовать поражению Путина.

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