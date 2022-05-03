Про це стало відомо в понеділок, 2 травня. Вже відомо, який саме черговий внесок у перемогу нашого народу зробить Британія.

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Нададуть вкрай важливе обладнання

Ця сума в перерахунку на долари становить приблизно 375 мільйонів. Велика частина з них надійде як фінансова допомога нашому війську – 200 мільйонів фунтів.

Проте також нададуть і вкрай важливе обладнання для електронної боротьби. Передбачили в пакеті допомоги й надсилання контрбатарейної радіолокаційної системи.

Що таке контрбатарейні радіолокаційні станції (РЛС)

Це один із видів техніки, без якої неможлива перемога в жодній війні XXI століття. Таку техніку передусім випростовують для проведення якісної артилерійської розвідки. Тому таких систем не буває забагато ніколи.

Коли ворог починає обстріл, якраз починається й робота нагих РЛС. Вони відстежують траєкторію польоту снарядів і видають точні координати позицій ворогів. Тоді ворожу техніку вже "накриває" наша артилерія.

Яку саме систему можуть надати

Точні моделі військової техніки, яку партнери надають Україні, майже ніколи не називають. Адже це може допомогти ворогу зорієнтуватися.

Проте найвідомішою контрбатарейною системою, яку має на озброєнні Британія, є COBRA – COunter Battery RAdar. Її розробили для армії Німеччини, а потім також почали постачати трьом державам:

Франції;

Великій Британії;

Туреччині.

Ця станція веде розвідку на відстані 40 кілометрів. COBRA може виявити 40 вогневих позицій ворога лише за 2 хвилини. При цьому 3 – 4 військових можуть її розгорнули лише 10 хвилин.

Приклад COBRA, яка є в армії Британії / Фото Prime Portal / Dieter Krause

Британія готова підтримувати Україну й надалі

Загалом ця країна вже підтвердила, що готова зробити вкрай багато для перемоги України в цій війні. 27 квітня очільниця британського МЗС сказала, що "Лондон робить усе, щоб забезпечити поразку Путіна".

Також 30 квітня прем'єр Борис Джонсон вкотре поспілкувався з нашим президентом. Він теж підтвердив Володимиру Зеленському, що Британія сприятиме поразці Путіна.

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