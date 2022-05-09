Британия объявила о новом пакете санкций против России и Беларуси, направленном на торговлю

Великобритания продолжает санкционное давление на Россию. Департамент казначейства объявил о новом пакете ограничений, направленных на торговлю.

Санкции также будут введены против союзницы страны-террористки – Беларуси. Заметьте, что недавно белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская призвала США ввести против страны ограничения, идентичные российским.

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Британия объявила о новых санкциях для России и Беларуси

Великобритания 8 мая объявила о новом пакете санкций против России и Беларуси на 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. Ограничения будут направлены и на торговлю. Они преследуют цель еще больше ослабить военную машину президента страны-агрессорки Владимира Путина.

Новые санкции приведут к тому, что общая стоимость товаров, подвергшихся полным или частичным импортно-экспортным ограничениям после 24 февраля, превысит 4 миллиарда фунтов стерлингов.

Санкции, объявленные сегодня министром международной торговли и канцлером казначейства, включают в себя импортные пошлины и запреты на экспорт. Новые импортные пошлины будут охватывать товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, включая платину и палладий, что помешает Путину финансировать свои военные усилия,

– говорится в сообщении.

Россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия. Она очень зависит от Великобритании касаемо их экспорта.

В то же время, запланированные запреты на экспорт должны ударить и по другим товарам на сумму более 250 миллионов фунтов стерлингов. Речь идет о продукции в тех секторах российской экономики, которые больше всего зависят от британских товаров. Санкции направлены на ключевые материалы, такие как химикаты, пластмассы, резина и оборудование.

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Новый пакет санкций – дальновидный

Госсекретарь по вопросам международной торговли Энн-Мари Тревелян подчеркнула, что Британия полна решимости сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать целям Путина и взорвать его незаконное вторжение, следствием которого стали варварские действия против мирных украинцев.

"Этот дальновидный пакет санкций нанесет ущерб российской военной машине в будущем. Это часть более широких скоординированных усилий многих стран во всем мире, которые напуганы поведением России и полны решимости применить свою экономическую мощь, чтобы убедить Путина изменить курс", – отметила чиновница.

В то же время канцлер казначейства Риши Сунак подчеркнул, что вторжение России в Украину влечет за собой огромные страдания. Поэтому его варварскую войну необходимо остановить.

"Товары на сумму свыше 4 миллиардов фунтов стерлингов теперь подпадают под импортные и экспортные санкции, что нанесет значительный ущерб военным усилиям Путина. Тесно сотрудничая с нашими союзниками, мы можем и будем срывать его амбиции", – добавил Сунак.

Это уже третья волна торговых санкций, оглашенных британским правительством. За исключением золота и энергоносителей, доля импорта российских товаров, на которую распространяются ограничения, превысит 96%. В то же время, более 60% экспорта товаров в страну-агрессорку находятся под полными или частичными ограничениями, которые фактически также способствуют ослаблению военной машины Путина.

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