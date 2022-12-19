Британия предоставит Украине новый мощный пакет помощи, в том числе сотни тысяч боеприпасов

Правительство Великобритании продолжает поддерживать Украину. В частности, там обещают о новой военной помощи для нашей страны.

В 2023 году власти Великобритании отправят в Украину артиллерийские боеприпасы на сумму около 286 миллионов евро.

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Военная помощь от Великобритании

Премьер-министр Британии Риши Сунак планирует объявить о новом крупном артиллерийском пакете для Украины во время саммита Объединенных экспедиционных сил (JEF), который состоится в столице Латвии Риге 19 декабря.

На этой встрече он также обменяется мнениями по поводу текущих усилий по противодействию российской агрессии.

В Лондоне убеждены, что этот пакет вооружения станет постоянным притоком важнейших артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года.

Сунак призывает поддерживать Украину

Сунак призывает лидеров поддержать или повысить уровень поддержки Украины в 2022 году в 2023 году, говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьер-министра.

Великобритания и наши европейские союзники идут бок о бок в нашем ответе на вторжение в Украину, и мы снова по-прежнему непоколебимы в наших стремлениях к миру в Европе. Но для достижения мира мы должны сдерживать агрессию, и наши общие развертывания по всему региону жизненно важны для обеспечения того, чтобы мы могли реагировать на самые серьезные угрозы,

– говорится в его заявлении.

В сообщении также отметили, что Британия лидировала в оказании оборонной помощи Украине, включая отправку реактивных систем залпового огня и недавно 125 зенитных орудий, а также более 100 тысяч боеприпасов с начала полномасштабного вторжения России.

На встрече JEF, в которой принимают участие лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании, также выступит президент Украины Владимир Зеленский.