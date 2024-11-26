Правительство Великобритании недавно передало Украине новую партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Точное количество неизвестно

Поставка состоялась до того, как Великобритания и США отменила ограничения для ВСУ на использование этого вооружения.

В издании отмечали, что говорится о передаче "десятков крылатых ракет Storm Shadow". В то же время дата прибытия этих ракет и их точное количество неизвестны.

Передача новой партии Storm Shadow для Украины со стороны Лондона состоялась впервые при премьерстве в Британии Кира Стармера, который пообещал продолжать поддерживать Украину в отпоре военной агрессии России.

Передача новой партии была обусловлена тем, что у Киева закончились ракеты большой дальности.