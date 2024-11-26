Уряд Великої Британії нещодавно передав Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Точна кількість невідома

Постачання відбулося до того, як Британія та США скасувала обмеження для ЗСУ на використання цього озброєння.

У виданні відзначали, що мовиться про передачу "десятків крилатих ракет Storm Shadow". Водночас дата прибуття цих ракет та їхня точна кількість невідомі.

Передача нової партії Storm Shadow для України з боку Лондона відбулася вперше за прем'єрства у Британії Кіра Стармера, який пообіцяв продовжувати підтримувати Україну у відсічі військовій агресії Росії.

Передача нової партії була зумовлена тим, що у Києва закінчились ракети великої дальності.