Могут уничтожать вражескую авиацию: как британские Stormer HVM защищают небо Украины

Помощь партнеров, которую они оказывают для ВСУ, играют очень важную роль в войне с россиянами. Благодаря поддержке цивилизованного мира безумное превосходство врага постепенно нивелируется.

Наши герои продолжают получать от партнеров средства для ликвидации российских оккупантов и защиты от их атак. русские уже почувствовали на себе мощь западного оружия и начали паниковать от страха.

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Британская защита для украинского неба

В Министерстве обороны Великобритании сообщили о том, что уже отправили в Украину зенитно-ракетные комплексы Stormer HVM. В рамках предыдущих пакетов помощи ВСУ передали уже 6 единиц этого оружия.

Также известно, что для наших героев передали сотни ракет Starstreak, необходимых для этих ЗРК.

Stormer HVM: что о нем известно

Stormer HVM – это зенитно-ракетный комплекс малой дальности поражения. Он имеет 8 контейнеров для ракет Starstreak или Martlet LMM, передвигающихся на бронированной гусеничной платформе. Для перезарядки может быть оборудован еще 12 ракетами.

Stormer HVM предназначен для поражения вертолетов и самолетов, летящих на малой высоте. На его крыше расположена система предупреждения о воздушной угрозе, распознающая цели и определяющая их приоритет.

Максимальная скорость ЗРК Stormer HVM – 80 км/ч, запас хода составляет 600 км. Экипаж этого зенитно-ракетного комплекса – 3 человека.

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