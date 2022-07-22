Наші герої продовжують отримувати від партнерів засоби для ліквідації російських окупантів та захисту від їхніх атак. росіяни вже відчули на собі потужність західної зброї та почали панікувати від страху.

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Британський захист для українського неба

У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили про те, що вже відправило в Україну зенітно-ракетні комплекси Stormer HVM. У рамках попередніх пакетів допомоги ЗСУ передали вже 6 одиниць цієї зброї.

Також відомо, що для наших героїв передали сотні ракет Starstreak, які потрібні для цих ЗРК.

Stormer HVM: що про нього відомо

Stormer HVM – це зенітно-ракетний комплекс малої дальності ураження. Він має 8 контейнерів для ракет Starstreak або Martlet LMM, пересувається на броньованій гусеничній платформі. Для перезарядки може бути оснащений ще 12 ракетами.

Stormer HVM призначений для ураження гелікоптерів та літаків, які летять на малій висоті. На його даху розташована система попередження про повітряну загрозу, яка розпізнає цілі та визначає їх пріоритет.

Максимальна швидкість ЗРК Stormer HVM – 80 кілометрів на годину, запас ходу становить 600 кілометрів. Екіпаж цього зенітно-ракетного комплексу – 3 людини.

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