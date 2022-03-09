Британия приравняла вхождение самолета РФ в ее воздушное пространство к уголовному преступлению

В Великобритании было принято решение приравнять вхождение любого российского самолета в свое воздушное пространство к уголовному преступлению. В британском министерстве транспорта говорят, что это поможет дожать режим Путина.

О новом ограничении сообщил глава Министерства транспорта Британии Грант Шеппс. Теперь российские самолеты после этого можно задерживать.

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Сторонники Путина не смогут жить нормально

Мы подавим способность сторонников Путина продолжать жить нормально, пока погибают тысячи невинных людей,

– отметил Шеппс.

Диспетчеры воздушного движения Великобритании и аэропорты страны получили приказ не предоставлять доступ к любым самолетам, по их подозрению, российским. Речь идет и о тех воздушных судах, которые зарегистрированы в стране.

Управление воздушным движением теперь имеет полномочия выдавать указания пилоту или диспетчеру российского самолета не входить в воздушное пространство Великобритании.

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