Британия привлечет к ответственности Россию и Путина за обстрел Краматорска

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс отреагировала на то, что оккупанты обстреляли вокзал в Краматорске.

По ее словам, она была ошеломлена ужасными сообщениями о российских ракетных обстрелах мирных жителей на железнодорожном вокзале Краматорска на востоке Украины.

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"Нацеливание на гражданских является военным преступлением. Мы привлечем к ответственности Россию и Путина", – сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Что произошло на вокзале в Краматорске

Оккупанты 8 апреля ударили "Точкой-У" по вокзалу Краматорска, откуда эвакуировались люди.

В то время там находились почти 4 тысячи людей, которые ожидали эвакуационный поезд. Около 90% из них – женщины и дети.

Известно о 39 погибших и 89 раненых, среди которых значительное количество – с серьезными травмами.

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