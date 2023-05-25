В четверг, 25 мая, Британия признала мор голодом на территории нашего государства в прошлом веке геноцидной практикой Советского Союза. Собственно, за это единогласно проголосовала Палата общин главного законодательного органа страны.

Смотрите также Мир также объединяется в восстановлении справедливости: Франция также признала Голодомор геноцидом

История повторяется

Известно, что резолюцию о признании Голодомора геноцидом представила депутат Консервативной партии Полин Летхэм. Политик подчеркнула во время своей речи, что голод в Украине в начале 1930-х годов был искусственным и вызванным тем, что власть отбирала у украинских крестьян урожаи.

Летхэм также вспомнила о событиях сегодняшнего дня – о том, что Россия похищает украинское зерно на оккупированных территориях нашего государства.

Именно поэтому мы должны заверить украинские власти и международный правопорядок, что Великобритания – по крайней мере, британский парламент – не будет игнорировать военные преступления и преступления против человечности,

– заявила депутат.

Как пишут СМИ, другие депутаты парламента, выступавшие в поддержку этого решения, отмечали, что признание Голодомора актом геноцида является проявлением солидарности с украинским народом, а также сигналом, что голод нельзя использовать как инструмент ведения войны.

Обратите внимание! Эту информацию подтвердил, в частности, глава Офиса Президента Андрей Ермак: "Спасибо. Историческая справедливость – это ключ к пониманию, кто и что является настоящим злом".

Какие страны признали Голодомор геноцидом

23 мая Словения признала мор голодом в Украине в 1932-33 годах геноцидом. Вместе с тем около трех десятков государств проголосовали за это решение. Среди них есть такие страны:

Исландия;

Бельгия;

Чехия;

Германия;

Ирландия;

Болгария;

Франция;

Канада;

Бразилия;

США;

Мексика.

В декабре 2022 Европарламент признал Голодомор в Украине геноцидной практикой. За это проголосовало 507 депутатов. Против было всего 12 чиновников.