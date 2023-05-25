У четвер, 25 травня, Британія визнала мор голодом на теренах нашої держави у минулому столітті геноцидною практикою Радянського Союзу. Власне, за це проголосувала Палата громад головного законодавчого органу країни одноголосно.

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Історія повторюється

Відомо, що резолюцію про визнання Голодомору геноцидом представила депутатка Консервативної партії Полін Летхем. Політикиня наголосила під час своєї промови, що голод в Україні на початку 1930-х років був штучним та спричиненим тим, що влада відбирала в українських селян урожаї.

Летхем також згадала про події сьогодення. Власне, про той факт, що Росія викрадає українське зерно на окупованих територіях нашої держави.

Саме тому ми повинні запевнити українську владу та міжнародний правопорядок, що Велика Британія – принаймні британський парламент – не ігноруватиме воєнні злочини й злочини проти людяності,

– заявила депутатка.

Як пишуть ЗМІ, інші депутати парламенту, які виступали на підтримку цього рішення, зазначали, що визнання Голодомору актом геноциду є виявом солідарності з українським народом, а також сигналом, що голод не можна використовувати як інструмент ведення війни.

Зверніть увагу! Цю інформацію підтвердив, зокрема, глава Офісу Президента Андрій Єрмак: "Дякую. Історична справедливість – це ключ до розуміння, хто і що є справжнім злом".

Які країни визнали Голодомор геноцидом

23 травня Словенія визнала мор голодом в Україні у 1932-33 роках геноцидом. Разом з тим близько трьох десятків держав проголосували за це рішення. З-поміж них є такі країни: