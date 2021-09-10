Британия проверит биометрические паспорта Украины для возможного безвиза

Британские эксперты проверят систему биометрических паспортов Украины. Это нужно для переговоров относительно возможного безвиза между странами.

Такое заявление сделала госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс во время встречи с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским.

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Британия проверит биометрические паспорта Украины

В этом месяце запланирован визит британских экспертов в Украину для ознакомления с системой изготовления и выдачи биометрических документов, что в дальнейшем станет предметом переговоров между правительствами наших стран,

– отметили в министерстве.

Там добавили, что это нужно для введения в будущем безвизового режима между Украиной и Британией.

В то же время Монастырский поблагодарил госпожу посла за то, что в мае Великобритания разрешила украинцам, которые на законных основаниях проживают на ее территории, обменивать украинские водительские права на британские без экзаменов.

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