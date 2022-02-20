Как заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон в интервью, новые ограничения будут более дальнодействующими, чем те, которые обсуждали ранее.

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Санкции будут очень болезненными

Ограничения стран будут включать запрет для российских компаний на торговлю в фунтах стерлингах и долларах. По словам британского лидера, это шаг, который "нанесет очень сильный удар".

Урок (полученный от оккупации Россией украинского Крыма – 24 канал) в 2014 году заключается в том, что вы не можете просто так допустить, чтобы Владимиру Путину все сошло с рук,

– подчеркнул Джонсон.

Он добавил: возможное вторжение России в Украину не ослабит НАТО, а западные страны не могут позволить оппозиции прийти к "ошибочному выводу, что использование силы является правильным".

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