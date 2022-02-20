Як заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон в інтерв'ю, нові обмеження будуть більш далекосяжними, ніж ті, які обговорювали раніше.

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Санкції будуть дуже болючими

Обмеження країн включатимуть заборону для російських компаній на торгівлю у фунтах стерлінгів і доларах. За словами британського лідера, це крок, який "завдасть дуже-дуже сильного удару".

Урок (отриманий від окупації Росією українського Криму – 24 канал) у 2014 році полягає в тому, що ви не можете просто так допустити, щоб Володимиру Путіну все зійшло з рук,

– наголосив Джонсон.

Він додав: можливе вторгнення Росії до України не послабить НАТО, а західні країни не можуть дозволити опозиції дійти до "помилкового висновку, що використання сили є правильним".

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