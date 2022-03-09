Британия ужесточает запрет на российские самолеты и вводит новые торговые санкции
Источник:сайт британского правительства
Великобритания решила ужесточить запрет на российские самолеты и ввести новые торговые санкции. Это реакция на полномасштабную войну, которую Путин развязал против Украины.
О новых ограничениях, касающихся российской авиации, сообщила министр иностранных дел страны Лиз Трасс.
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Что предполагает новый пакет санкций
Этот пакет авиационных санкций дает правительству возможности задерживать любой российский самолет в стране. В то же время, Лондон усилил и действующий запрет на пролет и посадку самолетов государства-агрессора. Теперь за это светит уголовная ответственность.Обратите внимание! Запрет распространяется на любые воздушные суда, принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные любыми лицами, связанными с Россией.
Новые полномочия также позволят правительству изымать самолеты, принадлежащие определенным российским физическим и юридическим лицам из реестра самолетов Великобритании. Такие меры еще больше усилят экономическое давление на Россию, убеждены в Лондоне.
- Также вводится запрет на экспорт авиационных и космических товаров и технологий, включая техническую помощь.
- В то же время речь идет и о дальнейшем запрете на британские компании, предоставляющие страховые услуги по этим товарам и технологиям.
Лондон работает над изоляцией России
Глава британского МИД подчеркнула, что запрет самолетов под российским флагом в Великобритании и признание их полетов уголовным преступлением причинит еще большую экономическую боль России и, в частности, окружению Путина.
Мы будем и дальше поддерживать Украину, которой пришлось столкнуться с незаконным вторжением Путина, и будем работать над изоляцией России,
– заверила Трасс.
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