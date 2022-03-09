Про нові обмеження, які стосуються російської авіації, повідомила міністерка закордонних справ країни Ліз Трасс.

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Що передбачає новий пакет санкцій

Цей пакет авіаційних санкцій дає уряду повноваження затримувати будь-який російський літак у країні. Водночас Лондон посилив й чинну заборону на проліт та посадку літаків держави-агресорки. Тепер за це світить кримінальна відповідальність.

Зверніть увагу! Заборона поширюється на будь-які повітряні судна, що належать, експлуатуються або зафрахтовані будь-якими особами, пов'язаними з Росією.

Нові повноваження також дозволять уряду вилучати літаки, які належать визначеним російським фізичним і юридичним особам, з реєстру літаків Великої Британії. Такі заходи ще більше посилять економічний тиск на Росію, переконані у Лондоні.

Також запроваджують заборону на експорт авіаційних та космічних товарів та технологій, включно з технічною допомогою.

Водночас мовиться й про подальшу заборону на британські компанії, які надають страхові послуги щодо цих товарів та технологій.

Лондон працює над ізоляцією Росії

Очільниця британського МЗС наголосила, що заборона літаків під російським прапором у Великій Британії та визнання їхніх польотів кримінальним злочином завдасть ще більше економічного болю Росії та, зокрема, оточенню Путіна.

Ми й надалі підтримуватимемо Україну, якій довелося зіткнутися з незаконним вторгненням Путіна, й працюватимемо над ізоляцією Росії,

– запевнила Трасс.

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