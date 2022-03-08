Перед тим, як Зеленський почав говорити, парламентарі стали й почали аплодувати. Після того, як політик завершив свою промову, знову здійнялися гучні оплески, пише 24 канал.

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Звернення нашого президента було емоційним. Він наголосив, що українці не хотіли війни і не починали її, але змушена захищати свою землю від російських загарбників. Зеленський розповів про жахливі звірства, до яких вдаються окупанти. Водночас пояснив, що навіть пропри це наші громадяни ставляться до полонених, яких вже є десятки, по-людськи.

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