Британия выделила Украине 400 миллионов фунтов и гарантирует заем Всемирного банка на миллиард

Великобритания 19 апреля выделила в поддержку Украины еще 400 миллионов фунтов. Кроме этого, страна поможет нашему государству взять ссуду Всемирного банка на миллиард долларов.

Также Великобритания предоставит 220 миллионов фунтов для гуманитарных нужд странам, принимающим украинских беженцев. Об этом представительница Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила 19 апреля.

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Вспомнила и о зверствах россиян

По словам дипломатки, Британия будет гарантом займа Украины от Всемирного банка. Это позволит без труда сразу получить кредит.

Также Вудворд подчеркнула на этом заседании Совбеза ООН, что Россию привлекут к ответственности за военные преступления. В частности, она вспомнила зверства оккупантов, которые были совершены в Буче, Ирпене, Бородянке и Чернигове.

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