16:31
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 20°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Британия обвинила РФ в причастности к отравлению Скрипалей: появилась реакция Кремля

87 Читати новину українською
В Кремле отрицают причастность к отравлению Скрипалей
В Кремле отрицают причастность к отравлению Скрипалей / Фото из открытых источников

Российская Федерация ни на каком уровне непричастна к делу отравления экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери и считает обвинения в адрес официальных российских лиц недопустимыми.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Читайте также: "Отвратительный и пренебрежительный поступок": резкое заявление Терезы Мэй и новые разоблачения в деле Скрипалей

Мы неоднократно заявляли и можем подтвердить официально еще раз: Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери, Россия никоим образом не причастна. Для нас неприемлемы любые обвинения в адрес российского руководства,
– заявил спикер Путина.

Кроме того, он подчеркнул, что ни высшее руководство России, ни руководство рангом ниже и никакие официальные представители (страны) не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери.

"Об этом не может быть речи", – подчеркнул Песков.

Также, представитель Кремля отметил, что российская сторона сможет проверить информацию о двоих якобы подозреваемых в деле о покушении на Скрипалей только на основании официального запроса Лондона.

"Что касается указанных двоих лиц, здесь можно сказать, что Великобританию, Лондон и другие города ежегодно посещают тысячи граждан России. Для того, чтобы российская сторона могла предпринять какие-то действия или принять решение о том, чтобы предпринимать действия в отношении этих лиц, нам необходимо получить соответствующий запрос от британской стороны на основе имеющегося двустороннего и многостороннего законодательства о предоставлении правовой помощи", – сказал Песков.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что их отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Из-за причастности к отравлению Скрипалей против России был введен ряд санкций.

5 сентября британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в исполнении отравления в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ – военной разведки России.

Теги: Расследования Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Новости политики Тереза Мэй Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
сегодня, 15:01 Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
Юрій Бутусов
Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине
сегодня, 14:44 Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине
Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
5 сентября, 12:01 Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
Монетизация субсидий: что это такое и как оформить документы
сегодня, 14:25 Монетизация субсидий: что это такое и как оформить документы
Ірина Лаб'як
ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
сегодня, 12:01 ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
Злой Одессит
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
NASA дарит возможность "посетить" Марс: панорамное видео поверхности планеты
 1 февраля 2016 , 17:19
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук