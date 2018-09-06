Британия обвинила РФ в причастности к отравлению Скрипалей: появилась реакция Кремля

Российская Федерация ни на каком уровне непричастна к делу отравления экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери и считает обвинения в адрес официальных российских лиц недопустимыми.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Мы неоднократно заявляли и можем подтвердить официально еще раз: Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери, Россия никоим образом не причастна. Для нас неприемлемы любые обвинения в адрес российского руководства,

– заявил спикер Путина.

Кроме того, он подчеркнул, что ни высшее руководство России, ни руководство рангом ниже и никакие официальные представители (страны) не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери.

"Об этом не может быть речи", – подчеркнул Песков.

Также, представитель Кремля отметил, что российская сторона сможет проверить информацию о двоих якобы подозреваемых в деле о покушении на Скрипалей только на основании официального запроса Лондона.

"Что касается указанных двоих лиц, здесь можно сказать, что Великобританию, Лондон и другие города ежегодно посещают тысячи граждан России. Для того, чтобы российская сторона могла предпринять какие-то действия или принять решение о том, чтобы предпринимать действия в отношении этих лиц, нам необходимо получить соответствующий запрос от британской стороны на основе имеющегося двустороннего и многостороннего законодательства о предоставлении правовой помощи", – сказал Песков.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что их отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок".



Из-за причастности к отравлению Скрипалей против России был введен ряд санкций.



5 сентября британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в исполнении отравления в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ – военной разведки России.