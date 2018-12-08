Британия усилит давление на бизнесменов из России, связанных с Кремлем: детали

Спецслужбы Великобритании планируют усилить давление на шестерых бизнесменов, которые считаются близкими к руководству России. Эти меры являются частью ответа за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Так, британские власти собираются ограничить близким к российским властям предпринимателям возможность ведения бизнеса, а также передвижение по Европе. Список этих предпринимателей уже был передан и утвержден премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

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Эти бизнесмены определены как люди, имеющие тесные финансовые и профессиональные отношения с властями России. Они считаются участниками торгов Кремля в целом ряде направлений, среди которых есть использование своих финансовых возможностей от имени РФ.

Пока известно, что один из участников списка – российский олигарх Роман Абрамович. Он считается одним из важнейших финансовых сторонников президента России Владимира Путина.

Напомним, с полуночи 7 декабря британские власти прекратили выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в стране.