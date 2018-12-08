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      Британия усилит давление на бизнесменов из России, связанных с Кремлем: детали

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      Абрамович и Путин
      Абрамович и Путин / R55.ru

      Спецслужбы Великобритании планируют усилить давление на шестерых бизнесменов, которые считаются близкими к руководству России. Эти меры являются частью ответа за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

      Об этом сообщает The Daily Telegraph.

      Так, британские власти собираются ограничить близким к российским властям предпринимателям возможность ведения бизнеса, а также передвижение по Европе. Список этих предпринимателей уже был передан и утвержден премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

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      Эти бизнесмены определены как люди, имеющие тесные финансовые и профессиональные отношения с властями России. Они считаются участниками торгов Кремля в целом ряде направлений, среди которых есть использование своих финансовых возможностей от имени РФ.

      Пока известно, что один из участников списка – российский олигарх Роман Абрамович. Он считается одним из важнейших финансовых сторонников президента России Владимира Путина.

      Напомним, с полуночи 7 декабря британские власти прекратили выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в стране.

      Теги: Новости политики Владимир Путин Бизнес Отравление Сергея Скрипаля Великобритания Новости России
      Источник: 24 Канал
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