Британія посилить тиск на бізнесменів з Росії, пов'язаних із Кремлем: деталі
Спецслужби Великобританії планують посилити тиск на шістьох бізнесменів, які вважаються близькими до керівництва Росії. Ці заходи є частиною відповіді за отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері.
Про це повідомляє The Daily Telegraph.
Так, британська влада збирається обмежити близьким до російської влади підприємцям можливість ведення бізнесу, а також пересування Європою. Список цих підприємців вже був переданий і затверджений прем'єр-міністром Британії Терезою Мей.
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Ці бізнесмени визначені як люди, що мають тісні фінансові і професійні відносини з владою Росії. Вони вважаються учасниками торгів Кремля у цілій низці напрямків, серед яких є використання своїх фінансових можливостей від імені РФ.
Наразі відомо, що один з учасників списку – російський олігарх Роман Абрамович. Він вважається одним з найважливіших фінансових прихильників президента Росії Володимира Путіна.
Нагадаємо, з півночі 7 грудня британська влада припинила видачу інвестиційних віз першого рівня (Tier-1), якими активно користувалися російські підприємці для отримання дозволу на проживання в країні.
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