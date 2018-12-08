Британія посилить тиск на бізнесменів з Росії, пов'язаних із Кремлем: деталі

Спецслужби Великобританії планують посилити тиск на шістьох бізнесменів, які вважаються близькими до керівництва Росії. Ці заходи є частиною відповіді за отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері.

Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Так, британська влада збирається обмежити близьким до російської влади підприємцям можливість ведення бізнесу, а також пересування Європою. Список цих підприємців вже був переданий і затверджений прем'єр-міністром Британії Терезою Мей.

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Ці бізнесмени визначені як люди, що мають тісні фінансові і професійні відносини з владою Росії. Вони вважаються учасниками торгів Кремля у цілій низці напрямків, серед яких є використання своїх фінансових можливостей від імені РФ.

Наразі відомо, що один з учасників списку – російський олігарх Роман Абрамович. Він вважається одним з найважливіших фінансових прихильників президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, з півночі 7 грудня британська влада припинила видачу інвестиційних віз першого рівня (Tier-1), якими активно користувалися російські підприємці для отримання дозволу на проживання в країні.