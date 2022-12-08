Британская армия заменит переданные Украине противотанковые комплексы NLAW

Великобритания дополнительно покупает тысячи NLAW, которые хорошо показали себя на войне в Украине. Минобороны заключило соглашение на 229 миллионов фунтов стерлингов.

Тысячи NLAW будут собраны в Северной Ирландии и доставлены британской армии, сообщил министр обороны Бен Уоллес.

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Великобритания закупит тысячи NLAW

Минобороны Великобритании заключило соглашение со шведским производителем – компанией Saab на 229 миллионов фунтов стерлингов. Планируют закупить тысячи противотанковых комплексов.

В Минобороны отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в наше государство Соединенное Королевство уже предоставило Украине тысячи NLAW для защиты.

Это легкое противотанковое оружие сыграло решающую роль в поддержке украинской армии, чтобы отвергнуть российские незаконные силы во время вторжения,

– подчеркнул министр обороны Великобритании.

Также Уоллес добавил, что в настоящее время его государство работает с первоклассными партнерами и продолжает выполнять свои обязательства перед НАТО. В частности, обеспечивая стабильные поставки оружия военным в течение следующих лет.

Точное количествопланируемых закупок Nlaw Уоллес не назвал. Впрочем, отметил, что речь идет о нескольких тысячах единиц. Они должны быть доставлены британской армии в течение 2024 – 2026 годов.

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Кратко, что нужно знать о NLAW

NLAW – это ручной одноразовый противотанковый комплекс с эффективной дальностью стрельбы до 800 метров. Он очень прост в использовании.

Великобритания планирует пополнить свои запасы, ведь тысячи комплексов уже предоставили Украине.

"Соединенное Королевство продолжает активно сотрудничать с промышленностью, союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что мы можем предоставить Украине жизненно важную военную поддержку, одновременно заменяя оборудование и боеприпасы, предоставленные в натуральной форме из запасов Соединенного Королевства", – подытожили в Минобороны Великобритании.