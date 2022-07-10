Британская разведка назвала вероятную цель России для продвижения по Донбассу

Российская артиллерия продолжает наносить удары по Славянскому району Донецкой области с окрестностей Изюма на севере и около Лисичанска на востоке.

По данным британской разведки, оккупанты добились еще нескольких небольших территориальных успехов в районе Попасной.

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Обстрелы из Изюма продолжаются вдоль оси главной дороги E40. Контроль над трассой Е40, соединяющей Донецк с Харьковом, вероятно, будет важным объектом для России в ее попытках продвинуться через Донецкую область.

– говорится в сообщении.

Предварительно британцы сообщали, что оккупанты размещают свои войска в направлении Северска. Поэтому ближайшей целью захватчиков, вероятно, станет самое увлечение этого города для дальнейшего наступления на Донбассе.

Актуально о ситуации в Донецкой области

Славянское направление: враг обстреливал позиции украинских войск, а также провел разведку боем у Долины. россиянам пришлось отойти. Противник обстреливал из артиллерии ряд населённых пунктов.

враг обстреливал позиции украинских войск, а также провел разведку боем у Долины. россиянам пришлось отойти. Противник обстреливал из артиллерии ряд населённых пунктов. Краматорский: активные действия враг не проводил, однако перемещал отдельные подразделения в район Белогоровки. Также армия врага обстреляла из танков, артиллерии и минометов Северск, Переездное, Григоровку, Верхнекаменное и Белогоровку. Авиаудары были у Славянска, Северска и Серебрянки.

активные действия враг не проводил, однако перемещал отдельные подразделения в район Белогоровки. Также армия врага обстреляла из танков, артиллерии и минометов Северск, Переездное, Григоровку, Верхнекаменное и Белогоровку. Авиаудары были у Славянска, Северска и Серебрянки. Бахмутский: активных действий оккупантов не проводили. Однако обстреливали Вершину, Зайцево, Покровское, Веселое, Ивано-Дарьевку и Углегорскую ТЭС.

активных действий оккупантов не проводили. Однако обстреливали Вершину, Зайцево, Покровское, Веселое, Ивано-Дарьевку и Углегорскую ТЭС. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях силы врага пытались сковать наши подразделения. Для этого они производили артиллерийские обстрелы населенных пунктов. россияне били из авиации в районах Каменки, Малых Щербаков и Новоандреевки.

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