О том, что произошло в стране за сутки, рассказали в Офисе Президента. Информация актуальна по состоянию на утро 10 июля.

Важно россияне ударили по домам в Часовом Яру под Бахмутом: есть погибшие, десятки людей – под завалами

На Севере россияне обстреливали общины

В Черниговской области враг ночью из минометов обстрелял район села Николаевка. По Сумщине ударяя из ствольной артиллерии и минометов. В течение дня под вражеский огонь попали Шалыгинская, Хотинская, Эсманская общины.

Враг накрыл огнем Криворожский район

В Днепропетровской области враг снова обстрелял Криворожский район – Зеленодольскую общину. К счастью, населенные пункты не задело.

В Харькове разрушения получили жилые дома

В Харькове от ударов врага пострадали Слободской и Основенский районы. Там повреждены жилые дома и учебное заведение. В больницы попали 2 человека.

В области под обстрелы попали Чугуевский, Харьковский и Богодуховский районы. Вспыхнули пожары в жилых домах и хозяйственных постройках. Один человек погиб, еще 2 попали в больницы.

К теме Минус более 37 тысяч врагов: свежие потери оккупантов

В Луганской области враг пытался продвинуться в сторону Северска

В Луганской области враги пытались продвинуться из Лисичанска в направлении Северска. Эти попытки были неудачными. Также россияне стягивают силы в Белогоровку, усиленно обстреливают из авиации и артиллерии населенные пункты.

В Донецкой области только за сутки россияне нанесли 5 ракетных ударов по Константиновке – один погибший и около 20 раненых. Еще один авиаудар – по недавно освобожденной от россиян Павловке в Угледарской общине. Из РСЗО враги били по Авдеевке, Марьинке и Красногоровке.

Важно! Вечером россияне ракетами обстреляли Часовой Яр на Донетчине. Пострадали 2 многоэтажки, разрушены 2 подъезда. Известно о по меньшей мере 6 погибших, еще более 30 человек – под завалами.

В Донецкой области нет газоснабжения, а также частично воды и электричества. Местным жителям рекомендуют эвакуироваться.

Ситуация на Юге

В Николаевской области враги обстреливали населенные пункты на линии разграничения. Обстрелы были в Березнеговатской и Широковской общинах. Попадали россияне преимущественно по огородам. Пострадали три человека.

В Херсонской области были слышны многочисленные взрывы. В частности, было шумно в Чернобаевке. На большой площади горят леса и поля. Критическая ситуация в оккупированных селах – нет медикаментов и не хватает врачей.

Обратите внимание! В Запорожье тоже слышали взрывы, но это была работа украинской артиллерии.

Читайте также Для ракетных ударов по Украине россияне подготовили к 3 носителям высокоточного оружия, – Генштаб

Где ночь прошла спокойно:

на Волыни,

на Закарпатье,

в Ровенской области,

в Ивано-Франковской,

Львовской,

Черновицкой,

Винницкой,

Хмельницкой,

Тернопольской областях,

в Кировоградской области,

Черкасской области,

Хмельницкой области,

Одесской области,

Полтавщине,

Житомирской и Киевской.

Смотрите в видео – актуальная ситуация на фронте