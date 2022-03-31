Британская разведка ожидает ожесточенных боев в пригородах Киева

Российские оккупанты продолжают удерживать позиции на Восток и Запад от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни там ожидаются ожесточенные бои.

Такие данные приводит разведка Великобритании. Бои в пригородах Киева прогнозируют в ближайшие дни.

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В ближайшие дни в пригородах города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои,

– говорится в сообщении.

Кроме того, несмотря на заявления России о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, Российские артиллерийские и ракетные удары продолжаются.

"Трудные бои продолжаются в Мариуполе, ключевой цели российских войск, однако украинские силы по-прежнему контролируют центр города", – отмечают в Минобороны Британии.

Добавим, что украинская армия отбила Ирпень под Киевом. В то же время соседние Буча и Гостомель по-прежнему заняты оккупантами.

Как в столице прошла ночь на 31 марта

К счастью, 36 ночь войны прошла в Киеве спокойно. Жителям столицы предоставляют все коммунальные услуги. Вся инфраструктура в городе работает. Также свою работу выполняют медики, коммунальщики и спасатели.

Для общественного транспорта был открыт Южный мост. Городские власти призвали население не ехать в город без необходимости. В то же время, водителям напомнили о необходимости пропускать авто скорой помощи и гуманитарные грузы.

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