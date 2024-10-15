Об этом сообщает министерство обороны Великобритании. Случай "дружественного воню" произошел 5 октября.

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Зазанчалось, что дрон пролетал к западу от линии фронта и потерял связь с операторами, что привело к принятию Россией решения об уничтожении, чтобы предотвратить его попадание в руки противника.

Британское ведомство отмечает, что С-70, разработанный компанией "Сухой", находился в разработке не менее 10 лет, его применение фиксировали во время испытаний на российской авиабазе в Ахтубинске.

Ключевая особенность БпЛА – уменьшенное поперечное сечение радара, что должно сделать его "стелсом", способным проникать сквозь системы радиолокации и противовоздушной обороны. Потенциально система может работать совместно с истребителем Су-57 FELON.

В разведке считают, что уничтожение С-70 свидетельствует о серьезных проблемах в разработке и эксплуатации российских беспилотных систем.

Вероятно, Россия ждала до последнего момента, прежде чем решиться сбить БПЛА, исчерпав все попытки вернуть его под контроль.

"Это демонстрирует очередной дорогой и позорный провал российской разработки оружия и почти наверняка задержит программу С-70", – отмечают в Минобороны Великобритании.

Подробно о сбитии "Охотника"

5 октября в районе Константиновки Донецкой области сбили воздушную цель. Сначала предполагали, что это Су-25 или Су-34, и позже появились видео, которое стало доказательством, что речь именно о БПЛА "Охотник".

Россияне начали говорить о разработке ударного БПЛА такого класса еще в 2009 году, а разработку начали с 2012 года. Заниматься этим поручили компании "Сухой". Тяжелый дрон должен был иметь взлетную массу от 10 до 20 тонн.

Заявлялось, что БПЛА может нести управляемые ракеты, управляемые бомбы, неуправляемые бомбы во внутреннем отсеке для полезной нагрузки, а также на подкрыльевых узлах подвески. И судя по ряду характеристик, этот дрон фактически является беспилотным боевым самолетом.