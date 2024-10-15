Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 15 октября.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 671400 (+1210) человек,
  • танков – 8988 (+13);
  • боевых бронированных машин – 17939 (+44);
  • артиллерийских систем – 19430 (+9);
  • РСЗО – 1231 (+0);
  • средств ПВО – 978 (+0);
  • самолетов – 369(+0);
  • вертолетов – 329 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17019 (+10);
  • крылатых ракет – 2620 (+1);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26654 (+32);
  • специальной техники – 3441 (+4).


Потери врага на 15 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ