Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш, отметив, что последние 3 дня идут дожди. Осадки и помогают, и препятствуют работе беспилотных систем.

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Влияние погоды на боевые действия

По словам военного, плохие погодные условия уменьшают частоту использования российских FPV-дронов и разведывательных беспилотников дальнего типа, что существенно помогает Силам обороны.

В то же время и усложняет работу наших защитников. Когда враг проводит штурмовые действия, украинские защитники не могут противодействовать с помощью тех же FPV, дронов со сбросами и беспилотников-разведчиков, которые предупреждают о подготовке к штурму.

Это палка о двух концах – она как помогает, так и усложняет. Но мы учимся очень быстро и качественно реагировать, независимо от погодных условий, на те или иные штурмовые действия,

– подчеркнул Андрей Отченаш.

Например, бригаду "Рубеж" в течение последних нескольких дней штурмовали около 7 единиц техники, из которых было уничтожено более 5. Поэтому, вражеская техника продолжает гореть, а пехота умирать.

Интересно! Военный обозреватель Денис Попович предположил, что оккупантам, вероятно, станет сложнее использовать крупную технику, ведь из-за осадков машины будут застревать в болоте.