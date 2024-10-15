Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш, наголосивши, що останні 3 дні йдуть дощі. Опади і допомагають, і перешкоджають роботі безпілотних систем.

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Вплив погоди на бойові дії

За словами військового, погані погодні умови зменшують частоту використання російських FPV-дронів та розвідувальних безпілотників дальнього типу, що суттєво допомагає Силам оборони.

Водночас і ускладнює роботу наших захисників. Коли ворог проводить штурмові дії, українські захисники не можуть протидіяти за допомогою тих же FPV, дронів зі скидами та безпілотників-розвідників, які попереджають про підготовку до штурму.

Це палка з двох кінців – вона як допомагає, так і ускладнює. Але ми вчимося дуже швидко та якісно реагувати, незалежно від погодних умов, на ті чи інші штурмові дії,

– підкреслив Андрій Отченаш.

Наприклад, бригаду "Рубіж" протягом крайніх декількох днів штурмували близько 7 одиниць техніки, з яких було знищено понад 5. Тож, ворожа техніка продовжує горіти, а піхота помирати.

Цікаво! Військовий оглядач Денис Попович припустив, що окупантам, ймовірно, стане складніше використовувати велику техніку, адже через опади машини застрягатимуть у болоті.