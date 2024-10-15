Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 15 жовтня.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 671400 (+1210) осіб,
- танків – 8988 (+13);
- бойових броньованих машин – 17939 (+44);
- артилерійських систем – 19430 (+9);
- РСЗВ – 1231 (+0);
- засобів ППО – 978 (+0);
- літаків – 369(+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17019 (+10);
- крилатих ракет – 2620 (+1);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26654 (+32);
- спеціальної техніки – 3441 (+4).
Втрати ворога на 15 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ