Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 15 жовтня.

Дивіться також Не лише ускладнює роботу БпЛА: як погода може допомагати ЗСУ

Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 671400 (+1210) осіб,
  • танків – 8988 (+13);
  • бойових броньованих машин – 17939 (+44);
  • артилерійських систем – 19430 (+9);
  • РСЗВ – 1231 (+0);
  • засобів ППО – 978 (+0);
  • літаків – 369(+0);
  • гелікоптерів – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17019 (+10);
  • крилатих ракет – 2620 (+1);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26654 (+32);
  • спеціальної техніки – 3441 (+4).


Втрати ворога на 15 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ