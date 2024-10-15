Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 15 жовтня.

Дивіться також Не лише ускладнює роботу БпЛА: як погода може допомагати ЗСУ

Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 671400 (+1210) осіб,

танків – 8988 (+13);

бойових броньованих машин – 17939 (+44);

артилерійських систем – 19430 (+9);

РСЗВ – 1231 (+0);

засобів ППО – 978 (+0);

літаків – 369(+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17019 (+10);

крилатих ракет – 2620 (+1);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 26654 (+32);

спеціальної техніки – 3441 (+4).



Втрати ворога на 15 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ