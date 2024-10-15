Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії. Випадок "дружнього воню" стався 5 жовтня.

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Зазанчалось, що дрон пролітав на захід від лінії фронту і втратив зв'язок з операторами, що призвело до прийняття Росією рішення про знищення, аби запобігти його потраплянню до рук противника.

Британське відомство наголошує, що С-70, розроблений компанією "Сухой", перебував у розробці щонайменше 10 років, його застосування фксували час випробувань на російській авіабазі в Ахтубінську.

Ключова особливість БпЛА – зменшений поперечний переріз радара, що має зробити його "стелсом", здатним проникати крізь системи радіолокації та протиповітряної оборони. Потенційно система може працювати спільно з винищувачем Су-57 FELON.

У розвідці вважають, що знищення С-70 свідчить про серйозні проблеми в розробці та експлуатації російських безпілотних систем.

Ймовірно, Росія чекала до останнього моменту, перш ніж наважитися збити БПЛА, вичерпавши всі спроби повернути його під контроль.

"Це демонструє черговий дорогий та ганебний провал російської розробки зброї і майже напевно затримає програму С-70", – зазначають у Міноборони Британії.

Детально про збиття "Охотніка"

5 жовтня у районі Костянтинівки Донецької області збили повітряну ціль. Спершу припускали, що це Су-25 або Су-34, та пізніше з'явилися відео, яке стало доказом, що мова саме про БПЛА "Мисливець".

Росіяни почали говорити про розробку ударного БПЛА такого класу ще у 2009 році, а розробку розпочали з 2012 року. Займатись цим доручили компанії "Сухий". Тяжкий дрон повинен був мати злітну масу від 10 до 20 тонн.

Заявлялось, що БПЛА може нести керовані ракети, керовані бомби, некеровані бомби у внутрішньому відсіку для корисного навантаження, а також на підкрилових вузлах підвіски. І судячи з низки характеристик, цей дрон фактично є безпілотними бойовим літаком.