Об этом заявил спикер британского правительства. По его словам, британские истребители – очень сложные.

Обратите внимание Нидерланды могут передать Украине истребители, однако запроса еще не было, – премьер

Почему отправлять британские истребители Украины "непрактично"

Представитель правительства рассказал, что истребители Typhoon и F-35 чрезвычайно сложные и нужны месяцы, чтобы научиться управлять ими.

Учитывая это, мы считаем, что отправка этих самолетов в Украину непрактична,

– заявил он.

Спикер подчеркнул, что Британия будет продолжать оказывать и ускорять военную поддержку Украине и внимательно прислушиваться к запросам нашего государства.

На вопрос, не против ли правительство, чтобы другие страны присылали менее современные самолеты Украине, представитель заявил, что они и дальше будут обсуждать с союзниками, что является правильным подходом.

"Мы только что отправили наши танки Challenger и двигаемся вместе с нашими союзниками в этом направлении. Эти танки прибудут довольно скоро", – добавил представитель британского правительства.

Великобритания может передать Украине истребители

Как стало известно, Украина может получить британские истребители при условии, что российские войска отойдут. В этом случае воздушные суда будут заниматься патрулированием воздушного пространства над нашим государством. В то же время неизвестно, что подразумевается под "уходом". Или это о каких-то конкретных территориях, или обо всей стране.

Шольц против предоставления Украине истребителей

Германия не планирует предоставлять Украине современные истребители. К тому же, Берлин желает избежать возможной эскалации между НАТО и Россией. Так, Олаф Шольц предостерег "вступление в постоянную конкуренцию за повышение ставок, когда речь идет о системах вооружения".

По словам канцлера, если сразу после принятия решения в Германии начинаются очередные дебаты, это выглядит не слишком серьезно и подрывает доверие граждан к решениям правительства. Шольц отметил, что решения о военной помощи Украине принимаются так, чтобы не допустить прямого столкновения России и НАТО.