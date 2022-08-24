Британские офицеры призвали коллег готовиться к возможной войне против россии

Два британских офицера призвали коллег быть готовыми к тому, что, возможно, придется воевать против россии. Они рекомендовали не только проверить боеспособность, но и позаботиться о родных.

Говорили об этом бывший начальник армии генерал сэр Ричард Даннатт, а также старший прапорщик армии Пол Карни. Они акцентировали, что это не указание и гарантия развертывания сил Британии на востоке континента. Однако укажи, что такая угроза действительно есть.

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Британским войскам дали конкретные советы

Высший прапорщик Карни сказал, что британские военные сейчас действительно "готовятся противостоять угрозе со стороны России и готовы противостоять любой агрессии". По его мнению, это обусловлено тем, что мир изменился после полномасштабного вторжения в Украину, поэтому британские войска "должны быть готовы к новым реалиям".

Я хочу, чтобы мы все проверили, физически ли пригодны для операций. И также важно, чтобы мы подготовили близких и семьи, на которых часто выпадает самая трудная роль в наше отсутствие,

– сказал Карни.

Он попросил военных найти номера сетей поддержки и людей, которые могут помочь родным. "Например, офицер отдела социального обеспечения и отец", - подытожил военный. Он пояснил, что это имеет ключевое значение, поскольку воины не смогут выкладываться на все 100%, если беспокоятся о том, что дома.



Высший прапорщик Пол Карни / Фото Mirror

Высший генерал Британии согласился с этим призывом

Генерал сэр Даннатт, назвал эти слова "умным советом" от старшего солдата армии. Он объяснил, что это не значит, что армия собирается развернуться в Украине. Однако "долгом любой армии в мирное время является подготовка к войне в каждом аспекте жизни".

Однако, учитывая войну в Европе, агрессивную россия и обеспокоенные страны на границах россии, вполне разумно, что британские солдаты реалистично смотрят на то, что может произойти,

– акцентировал бывший начальник армии Британии.

Этот же экскомандир высказывал похожее мнение в июне. Он тогда сказал: "мы - поколение, которое должно подготовить армию снова воевать в Европе".



Генерал сэр Даннатт / Фото PA

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