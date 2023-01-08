В Британии настаивают на проведении специального трибунала против России, – The Guardian

Влиятельные политики Великобритании поддержали создание специального трибунала по расследованию действий России в связи с преступлением агрессии против Украины.

Соответствующее заявление озвучили политики разных политических взглядов, среди которых лидер лейбористов Кейр Стармер, бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, эксминистр иностранных дел Дэвид Оуэн и бывший лидер тори Иен Дункан Смит.

Внимание Нюрнберг-2: в ООН продвигают проект резолюции о трибунале против руководства России, – СМИ

Прошло 10 месяцев с тех пор, как Россия при поддержке Беларуси совершила одно из самых больших наземных вторжений в Европу со времен Второй мировой войны. С тех пор тысячи украинских мирных жителей были убиты или ранены, 8 миллионов стали внутренне перемещенными лицами, а около 8 миллионов стали беженцами.

– говорится в сообщении.

По словам британских политиков, если эти акты агрессии будут доказаны в суде, они могут стать тем, что Нюрнбергский процесс назвал "самым высоким международным преступлением". Поскольку это преступление агрессии, из которого часто следует большинство других международных преступлений – военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида.

Добавим, что Международный уголовный суд уже рассматривает обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности из-за вторжения в Украину.

Однако спецтрибунал необходим, поскольку у МКС нет полномочий для рассмотрения преступления агрессии.

Обратите внимание! Стоит отметить, что Украина активно продвигает идею создания специального трибунала против России за совершенные военные преступления против украинского народа и вообще мира.

Верховная Рада официально обращалась в международное сообщество с призывом создать трибунал. Ряд стран уже официально объявили о поддержке его создания, некоторые заявляют о поддержке непублично.