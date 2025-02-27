27 февраля, 23:04
Британские войска готовы войти на территорию Украины для обеспечения мирного соглашения, — Стармер
Войска Великобритании готовы войти в Украину в случае объявления перемирия. Кир Стармер убежден – это единственный путь для обеспечения продолжительного мира.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию британского премьер-министра после встречи с Дональдом Трампом
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Мы берем на себя большую ответственность за безопасность. Я тесно сотрудничаю с другими европейскими лидерами над этим, и я четко понимаю, что Соединенное Королевство готово отправить свои войска и самолеты, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками,
– сказал премьер.