Оккупанты заявили, что нашли тело британского волонтера: что говорят в полиции

На Бахмутском направлении исчезли британские волонтеры Эндрю Бегшо и Кристофер Перри. Вскоре оккупанты заявили, что нашли тело одного из них.

В полиции Донецкой области, занимающейся розыском без вести пропавших иностранцев, пока не могут подтвердить или опровергнуть информацию о смерти одного из них.

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Оккупанты якобы нашли тело британского волонтера

Наемники ЧВК "Вагнера" 11 января заявили, что нашли тело одного из двух британских волонтеров, пропавших на Бахмутском направлении. Вечером в телеграмм-канале "пресс-служба Вагнера" обнародовали фото документов с именами обоих иностранцев, а также волонтерское удостоверение одного из них. Однако оккупанты не уточнили, чье тело они нашли.

Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев,

– говорится в сообщении.

Заместитель начальника отдела коммуникации полиции Донецкой области Александр Полосухин рассказал, что полиция продолжает следственно-оперативные меры по установлению места нахождения пропавших. Уголовное производство еще не закрыли.

Британские волонтеры уехали в Соледар

Бегшо и Перри 6 января в 8:00 выехали из Краматорска в Соледар. С тех пор волонтеры больше не выходили на связь.

7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров – граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет,

– говорится в сообщении полиции.

Детали исчезновения иностранцев пока неизвестны. Людей, которые что-то знают о том, где находятся Бегшо и Перри, просят немедленно обратиться в полицию.