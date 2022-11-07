Последней каплей стало то, что россияне убивают детей: история британца, воюющего за Украину

Он прошел Ирак, Афганистан, Боснию и Нигерию. Теперь снайпер с позывным Призрак защищает Украину от российских захватчиков.

На видео, опубликованном проектом "Украинский Свидетель", британский военный с позывным "Призрак", пишет 24 канал. Он снайпер, скрывающий свою личность и обычно избегающий журналистов. Несмотря на это, сотрудникам "Украинского Свидетеля" удалось задать ему несколько вопросов.

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В Украине британец пережил 19-часовую бомбардировку и ранение

Мужчина приехал в Украину, чтобы защищать ее от российских оккупантов. "Последней каплей стало то, что россияне убивают детей", – говорит он.

Мне это не нравится, и я не буду этого терпеть. Я ненавижу россиян за это,

– заявил британец.

Мужчина обдумывал свое участие в этой войне в течение трех недель, а мать его несколько раз отговаривала его от этого поступка. "Но я чувствовал, будто меня тянет в Украину", – говорит "Призрак". "Я должен ехать и бороться, и теперь мама не переживает за меня".

Как сказал военный, он трижды находился в Афганистане и дважды – в Ираке. Также снайпер воевал в горячих точках Боснии и Герцеговины и Нигерии. За его плечами 20 лет службы в Британской армии, 15 из которых – снайпером.

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В Украине он успел пережить 19-часовую бомбардировку и ранение. Теперь он проходит реабилитацию и очень хочет вернуться на фронт.

Все, что им (россиянам – 24 канал) нужно знать, это то, что мы победим,

– говорит он.

Снайпер объяснил, почему россиян нельзя считать профессионалами

"Призрак" также рассказал о том, почему русскую армию нельзя считать профессиональной. "Русский солдат трижды стрелял в меня с близкого расстояния и промазал", – рассказывает он. "Я убил его".

Военнослужащий поделился анекдотическими случаями, произошедшими во время его пребывания в Украине. "Он делал то, чего не должен делать... Когда я выстрелил в него, он мастурбировал", – вспоминает "Призрак".

Также у легионера есть собственный список лиц, которых он хотел бы ликвидировать. В этом списке кроме российских командующих и генералов присутствуют Александр Лукашенко и голливудский актер Стивен Сигал. Последний известен своей пророссийской позицией и является членом одной из российских политических партий.

Британец после победы хочет остаться в Украине

Военный признается, что эта война будет для него последней. А после победы он хочет остаться в Украине, говорит – лучших людей, чем здесь, не видел нигде в Европе.

Стоит отметить, что работа "Призрака" в составе ВСУ полностью легальна: с согласия правительства Украины мужчина присоединился к рядам Интернационального легиона, который в этом году сформировали в ВСУ.

В этой воинской части служат добровольцы – граждане других стран, и она была создана специально для борьбы с полномасштабным вторжением России на территорию Украины.