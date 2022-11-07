На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", британський військовий із позивним "Привид", пише 24 канал. Він снайпер, який приховує свою особистість та зазвичай уникає журналістів. Попри це, співробітникам "Українського Свідка" вдалося поставити йому декілька питань.

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В Україні британець пережив 19-годинне бомбардування та поранення

Чоловік приїхав до України, аби захищати її від російських окупантів. "Останньою краплею стало те, що росіяни вбивають дітей", – каже він.

Мені це не подобається і я не буду цього терпіти. Я ненавиджу росіян за це,

– заявив британець.

Чоловік обмірковував свою участь у цій війні протягом трьох тижнів, а його мати декілька разів відмовляла його від цього вчинку. "Але я відчував, ніби мене тягне до України", – каже "Привид". "Я мусив їхати та боротись, і тепер мама не переживає за мене".

Як сказав військовий, він тричі був в Афганістані та двічі – в Іраку. Також снайпер воював в гарячих точках Боснії та Герцеговині й у Нігерії. За його плечима 20 років служби у Британській армії, 15 з яких – снайпером.

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В Україні він встиг пережити 19-годинне бомбардування та поранення. Тепер він проходить реабілітацію та дуже хоче повернутись на фронт.

Все, що їм (росіянам – 24 канал) потрібно знати, це те, що ми переможемо,

– каже він.

Снайпер пояснив, чому росіян не можна вважати професіоналами

"Привид" також розказав про те, чому російську армію не можна вважати професійною. "Російський солдат тричі стріляв в мене з близькою відстані та промазав", – розповідає він. "Я вбив його".

Військовослужбовець поділився анекдотичними випадками, які сталися під час його перебування в Україні. "Він робив те, чого не мав би робити…Коли я вистрілив в нього, він мастурбував", – пригадує "Привид".

Також легіонер має власний список осіб, яких він хотів би ліквідувати. В цьому списку, окрім російських командувачів та генералів, присутні Олександр Лукашенко та голлівудський актор Стівен Сігал. Останній відомий своєю проросійською позицією та навіть є членом однією з російських політичних партій.

Британець після перемоги хоче залишитися в Україні

Військовий зізнається, що ця війна буде для нього останньою. А після перемоги він хоче залишитись жити в Україні, каже – кращих людей, ніж тут, не бачив ніде в Європі.

Варто зазначити, що робота "Привида" у складі ЗСУ є повністю легальною: зі згоди уряду України чоловік долучився до лав Інтернаціонального легіону, який цього року сформували у ЗСУ.

У цій військовій частині служать добровольці – громадяни інших країн, і створена вона була спеціально для боротьби з повномасштабним вторгненням Росії на територію України.