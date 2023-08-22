Статус-кво или продолжительное противостояние: в Британии назвали сценарии завершения войны в Украине

В Британии назвали три возможных пути завершения войны России против Украины. Сценарии окончания войны предполагают как длительное противостояние, так и прекращение огня.

Своими сценариями по окончанию войны в Украине поделился британский генерал Ричард Берронс. Бывший командующий Объединенными силами Британии прежде всего подчеркнул, что именно украинский народ будет решать, по какому пути пойти.

Смотрите также ВСУ освободили Урожайное, продвижение под Бахмутом возобновилось: изменения карты фронта за неделю

Первый сценарий

Итак, первый вариант, по словам Берронса, – отказ Украины от дальнейшей борьбы. Как заметил генерал, причиной может быть неверие в то, что россиян можно выбить со всей оккупированной территории или это будет стоить слишком много сил, крови и денег.

На мой взгляд, это было бы просто ужасным решением, и я не верю, что Украина на это пойдет,

– отметил он.

Второй сценарий

Второй сценарий, как рассказал Берронс, – это прекращение боевых действий сейчас. Он подчеркнул, что речь идет не о перемирии, а о временном прекращении огня, признавая, что нет военного способа для решительной победы на поле боя.

То есть это не признание поражения или потери, а принятие статуса-кво и приостановление вооруженного конфликта,

– сказал генерал.

Однако бывший командующий Объединенными силами Британии отметил, что обе стороны используют прекращение огня, "чтобы собраться с силами и перевооружиться, а война возобновится в будущем с еще большими смертями и разрушениями, тогда как все остальные из нас будут жить в условиях неопределенности".

Третий сценарий

В конце концов, третий путь заключается в ряде шагов, главный из которых - снять с Украины давление четких графиков. То есть, не требовать от Киева добиться быстрого результата на поле боя, угрожая прекратить западную поддержку.

Цена попыток победить, когда для этого нет сил – в том, что Украина может потерять то, что получила, истощая свои силы попытками штурма сильной российской обороны,

– говорит Берронс.

По его словам, если устранить давление плотных графиков, то третий путь состоит в том, чтобы "остановиться и задуматься". То есть ВСУ должны поддерживать постоянное давление на россиян на линии фронта, продолжать медленно истощать их силы даже в течение зимы.

Что важно для воплощения третьего пути

В то же время важно строить военную мощь Украины с западной поддержкой, чтобы она одержала убедительную победу на поле боя в следующем году или через год.

Ибо если нарастить превосходящие мощности, расстроить превосходящую силу, то победа будет быстрее, а потери – меньше,

– добавил он.

Кроме того, бывший командующий Объединенными силами Британии подчеркнул, что важно в дальнейшем "ослаблять российскую решительность и боеспособность атаками на ее Черноморский флот, влиянием на российское общественное мнение".

Следовательно, по его словам, дальнейшие атаки дронов на Москве "будут иметь большое символическое, если не военное значение".

По мнению генерала, вызов третьего сценария состоит в том, что он требует, чтобы украинский народ был готов к долгой и нелегкой войне. Кроме того, требуется стабильная поддержка Запада.