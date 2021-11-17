Британский истребитель упал в Средиземное море

Флагманский истребитель Воздушных сил Великобритании упал в Средиземное море. К счастью, пилот успел из него катапультироваться.

Инцидент произошел утром 17 ноября во время планового полета. Эту информацию уже подтвердили в британском Минобороны. Там заявили, что о вражеских атаках не говорится.

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Продолжается расследование

В ведомстве уточнили, что упал британский истребитель F-35B с авианосца HMS Queen Elizabeth. Пилота удалось быстро и успешно вернуть на судно. В настоящее время проводится расследование инцидента. До его завершения в Минобороны страны отказались от любых других комментариев.

Что известно о F-35B

Это многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения, разработка американской компании Lockheed Martin. По информации издания Sky News, его стоимость – примерно 135 миллионов долларов.

На вооружении у британского флота находится самолет модификации F-35B. Его особенность заключается в возможности сокращенного взлета и вертикального приземления.

Полный текст сообщения британского Минобороны в твиттере:

"Британский пилот F35 из HMS Queen Elizabeth сегодня утром катапультировался во время плановых полетов в Средиземном море. Пилота вернули на корабль. Начато расследование, поэтому сейчас было бы неуместно давать дополнительные комментарии".