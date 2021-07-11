Покошмарил русских и ушел: эсминец "Дефендер" добрался до Гибралтарского пролива

Британский эсминец "Дефендер" в конце июня прошел рядом с оккупированным Крымом. Сейчас он вернулся из Ионическое море в Гибралтарский пролив.

Эсминец прибыл в Гибралтар в 7:27 по местному времени. Об этом говорится на соответствующем портале, который предоставляет информацию о движении судов.

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Кратко о ситуации с эсминцем "Дефендер"

Эсминец "Дефендер" зашел в акваторию Черного моря 14 июня 2021 года. Уже 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского корабля.

В то же время в Министерстве обороны Великобритании отметили, что никаких выстрелов не было, а заявление России – ложное. Через некоторое время Минобороны России заявило, что стреляли по эсминцу, зашедшему "в их территориальные воды".

Позиция премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что "Дефендер" законно находился в международных водах вблизи временно оккупированного Крыма. Если потребуется, то британские корабли снова пойдут по тому пути.

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Что такое "Дефендер"

Это ракетный эсминец типа 45 Королевского военно-морского флота Великобритании.

Его используют для того, чтобы охранять авианосцы, обеспечивать противовоздушную и противолодочную оборону. А также – бороться с надводными кораблями противника и в частности наносить удары по береговым целям.

Судно имеет класс Деринг, поэтому его считают лучшим кораблем противовоздушной обороны в мире.

Источник: Википедия