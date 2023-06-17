"Я могу сделать больше": британец распродал все свое имущество, чтобы помочь ВСУ

Британец Диабло Деленфер приехал в Украину из-за вторжения России. Он мечтал воевать в ВСУ, однако из-за травм его не взяли в армию. Теперь он волонтерит вместе с найденной на фронте собакой Дизелем.

Британец, которому уже исполнилось 53 года, для помощи украинцам продал все имущество. На полученные средства приобрел внедорожник для ВСУ, лекарства, медицинское оборудование и продовольствие и отправился на передовую. Сейчас он вместе с псом Дизелем находится в Закарпатье, но только временно – пока не соберет еще один груз на передовую.

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Британец продал все свое имущество

Диабло Деленфер, получивший позывной "Тайсон", распродал все свои вещи для того, чтобы купить автомобиль для ВСУ и получить средства на необходимое медицинское оборудование. Впоследствии он проехал через всю Европу, чтобы помочь отвоевать захваченные Россией территории, однако в армию не попал из-за травмы позвоночника.

Я увидел по телевизору это дерзкое вторжение и был поражен. Я решил помогать беженцам, но дальше понял – этого мало, я могу делать больше. Я отказался от собственного дома, попрощался со своей семьей и поехал через Европу в Украину,

– рассказал Деленфер.

В знак уважения к украинцам британец набил свое последнее тату – трезубец. Диабло рассказал, что, несмотря на все ужасы войны, именно в Украине он почувствовал себя счастливым и теперь хочет остаться здесь навсегда.

На фронте пришлось увидеть немало российских зверств

Во время многочисленных волонтерских поездок на передовую Диабло Деленферу пришлось увидеть достаточно ужасов войны.

Отступая, они заминировали тело молодой матери, привязав к ней новорожденного ребенка. Они закрывали собак и кошек в шкафах. Мы слышали, как животные плачут. А еще – ужасные гражданские убийства, изнасилование молодых девушек,

– вспомнил мужчина.

Но на фронте нашел себе Деленфер и нового друга – пса, оставленного на заправке, которого волонтер назвал Дизель. Сейчас оба живут в Закарпатье, где их приютили местные.

"Человек такой путь одолел из Англии на войну, был в аду, но и там помогал, да еще и пса спас под Изюмом. Это человек с большим сердцем", – рассказали жители.

Диабло Деленфер убеждает, что на Закарпатье надолго не задержится – только до того времени, когда соберет новый груз на передовую. Возвращаться в Британию он также не планирует – рассказал, что разведен, а единственная дочь давно выросла, так что потребности ехать назад нет. Мечтает навсегда остаться в Украине и в дальнейшем активно помогать военным. Но поскольку свое состояние "Тайсон" уже потратил, призывает неравнодушных присоединяться к сборам.

"Украина – прекрасная страна. Она дала мне то, что я никогда раньше не испытывал. Она вернула мне уважение к себе. Ощущение, что я живу не зря", – рассказал Деленфер.

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