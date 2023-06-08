Из Харькова в Херсон уже несколько дней едут волонтеры, чтобы помочь Югу после подрыва Каховской ГЭС. Фонды, волонтерские организации, блоггеры и просто горожане собирают одеяла, вещи первой необходимости, корм для животных и лодки для эвакуаций, рассказывает 24 Канал.

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Сбор открыли за вечер

Сбор устроила блогерша Екатерина после разговора с мужем. Он решил уехать в Херсон помогать пострадавшим. Позже люди начали писать, что могут привезти одеяла и другие необходимые вещи. Буквально за вечер все и началось.

Вечером, когда я увидела один из волонтерских штабов, который искал моторные лодки, сказала мужчине: у нас тоже есть моторная лодка. Может, мы тоже как-нибудь присоединимся. И мы на семейном решили, что он поедет со своими товарищами в Херсон волонтеры,

– Екатерина, блоггер, организатор сбора

Собрание нужного закрывают буквально через час. Вокруг Херсона сплотились даже те, кто сам является переселенцем, и кто уже приютил эвакуированных из-под обстрелов животных.

Очень трогает человеческое горе. Это столь страшная трагедия для всего украинского народа. Это геноцид действительно. Я собрала вещи: подушки, постельное белье, женскую, мужскую одежду, которую могли собрать. Понимаем, что люди были вынуждены с одними документами бежать,

– рассказала Ольга, харьковчанка.

Приносят для сбора разные вещи – и для взрослых, и для малышей. Среди отправленного сегодня будут и символические носки с арбузами и игрушка.

Харьковчане приносят помощь для пострадавших от взрыва Каховской ГЭС / фото 24 Канал.

"Есть много вещей, но написали, что есть ограничения, которые можно положить. Детская какая-то одежда, обувь, игрушка – какой-то ребенок порадуется", – отметили Екатерина и Артур, харьковчане.

Украинцы всячески поддерживают херсонцев, все в этой трагедии – единственные. Между тем вы можете присоединиться к сбору на "бавовну" для россиян. Конвертируем ярость в донаты и приближаем победу вместе.

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