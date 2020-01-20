Британское правительство "жалеет", что назвало трезубец экстремистским, но извинения не просит
Спикер правительства Великобритании выступил с официальным заявлением о включении малого герба Украины в антитеррористическое пособие полиции. Британия сожалеет, что оскорбила Украину. В то же время самого извинения в заявлении нет.
Текст официального заявления представителя обнародовали в твиттере посольства Великобритании в Украине.
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Британское правительство уверяет, что не пыталось оскорблять Украину. В то же время признает, что таки оскорбило. Однако в заявлении нет слов извинений.
Мы осознаем и сожалеем из-за оскорбления, нанесенного появлением украинского трезубца в "наглядном пособии" британской полиции. Британские власти глубоко уважают официальные символы украинской государственности,
– говорится в сообщении.
В посольстве добавляют, что признают трезубец главным элементом государственного герба, который имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины. Завершается заявление словами, что Британия надеется на углубление двусторонних отношений с Украиной в будущем.
В то же время в нем нет упоминаний о том, будет ли полиция изымать оскорбительную для Украины публикацию учебных материалов полиции. Не понятно также, считает ли правительство ошибкой отнесение трезубца в список символов экстремистских организаций.
Внесение Британией трезубца в экстремистские символы: что известно
- Антитеррористический отдел полиции Великобритании включил украинский тризуб в список экстремистских символов в рамках кампании против радикализма. Документ уже разослали медицинским работникам и преподавателям образовательных учреждений.
- Посольство Украины назвало размещение герба Украины в документе наряду с нацистскими символами возмутительным. Дипломаты требуют немедленно изьять трезубец из пособия и извиниться перед Украиной.
- В МИД Украины отметили, что любое связывание герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами. В ведомстве ожидают изъятия символики Украины из пособия.